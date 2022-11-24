В Германии ответили Польше на предложение разместить Patriot в Украине: "Нужно говорить с НАТО"

Глава МИД Германии Кристин Ламбрехт заявила, что возможность развернуть системы ПРО Patriot за пределами территории стран-членов НАТО необходимо обсудить с другими членами Альянса.

Об этом министр сказала в ответ на инициативу Польши разместить немецкие системы Patriot с украинской стороны границы, сообщает CNN.

"Для нас важно, чтобы Польша могла рассчитывать на союзников, которые будут поддерживать друг друга – даже в трудные времена – и особенно Польша в ее незащищенной позиции", – сказала Ламбрехт.

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Она добавила, что именно поэтому ФРГ предлагает усилить миссию Air Policing и разместить на территории Польши комплексы Patriot, находящиеся на вооружении Германии.

"Системы Patriot являются частью интегрированной противовоздушной обороны НАТО, поэтому и можно было сделать это предложение Польше. Отклоняющиеся от этого предложения нужно сейчас обсудить с НАТО и нашими союзниками", — отметила Ламберхт.

Напомним, после падения ракеты в Польше возле границы с Украиной Германия предложила польской стороне усилить ее противовоздушную оборону системами Patriot.

Министр обороны Польши Мариуш Блащак сообщил, что его государство с удовольствием приняло это предложение от Берлина.

В то же время, премьер Польши Матеуш Моравецкий и глава правящей партии "Право и справедливость" Ярослав Качиньский предложили развернуть Patriot с украинской стороны границы.

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