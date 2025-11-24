В Германии пассажиры гнались за самолетом Wizz Air - детали инцидента

Самолет / © Bild

В международном аэропорту Кельн/Бонн вечером двое граждан Румынии прорвались в закрытую зону и выбежали прямо на перрон, пытаясь догнать самолет Wizz Air, который уже начал руление к взлетной полосе.

Об этом пишут издания View from the Wing и BILD.

Мужчины пытались обратить на себя внимание экипажа, активно размахивая руками, однако их быстро задержали сотрудники аэропорта и передали полиции.

По данным администрации аэропорта, инцидент стал возможным после того, как нарушители незаконно воспользовались аварийным выходом. Они взломали стекло защитного бокса и нажали кнопку экстренного открытия дверей, что позволило им беспрепятственно выбежать на территорию, куда доступ строго ограничен. На видео камер наблюдения зафиксировано, что Airbus A321 уже двигался в направлении взлетной полосы с работающими двигателями и включенным проблесковым маяком, когда позади него появились двое опоздавших пассажиров.

В федеральной полиции уточнили, что в отношении обоих задержанных открыто производство за нарушение правил общественного порядка. Правоохранители также проверяют, нарушили ли мужчины нормы законодательства в сфере авиабезопасности. В аэропорту напомнили, что подобные действия создают критическую опасность, поскольку самолеты во время руления имеют ограниченную видимость, а реактивная струя двигателей может привести к травмированию людей.

Несмотря на инцидент, воздушное судно Wizz Air после короткой задержки продолжило подготовку к вылету и в конце концов отправилось в Бухарест. По информации авиакомпании, рейс прибыл в столицу Румынии даже раньше запланированного времени.

Подобные случаи вмешательства пассажиров в работу аэропортов неоднократно фиксировались в других странах. Эксперты отмечают, что любая попытка попасть в аэропорт без разрешения не только обречена на провал, но и может обернуться серьезной ответственностью или смертельной опасностью.

