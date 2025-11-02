ТСН в социальных сетях

В Германии перекрыли мост из-за мертвой птицы: чего испугались

Случаи погибших диких птиц фиксируются в последние дни в Германии все чаще.

Богдан Скаврон
Мертвая чайка на мосту в Гамбурге

Мертвая чайка на мосту в Гамбурге / © Bild Russian в Telegram

В немецком городе Гамбурге полиция перекрыла один из самых известных мостов из-за мертвой чайку.

Об этом сообщает издание Bild.

На Кельбрандском мосту длиной более 3,5 км было прекращено движение автотранспорта, а на место происшествия прибыли полиция и пожарно-спасательная служба. Пожарный в защитном костюме убирал мертвую чайку с проезжей части и утилизировал ее.

Причиной таких строгих мер стало опасение новой вспышки птичьего гриппа.

Случаи погибших диких птиц фиксируются в последние дни в Германии все чаще. Поэтому в каждом подобном случае власти советуют соблюдать особую осторожность и призывают не трогать мертвых птиц, а немедленно сообщать о находках.

С пятницы, 31 октября, в Гамбурге также действует обязательное содержание домашней птицы в закрытых помещениях — для кур, уток и гусей.

Из-за птичьего гриппа в Германии уже пришлось уничтожить сотни тысяч голов домашней птицы.

Ученые опасаются, что речь идет о новой разновидности вируса, который все больше адаптируется к человеку.

Напомним, ранее сообщалось, что по миру распространяется птичий грипп, вирус распространяется по планете и вполне может достичь масштабов пандемии.

