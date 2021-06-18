В Германии первую дозу вакцины от COVID-19 получила половина жителей страны

Вторую инъекцию сделали 29,6% жителей страны.

В Германии с начала прививочной кампании от коронавируса первую дозу вакцины получили более 41 млн человек, что составляет около половины от всего населения страны. Полную вакцинацию прошли почти 30%.

Об этом сообщает агентство DPA.

По словам министра здравоохранения Германии Йенс Спан, около 41,5 млн жителей страны получили первую дозу вакцины от коронавируса, что составляет 50,1% от общей численности населения. Вторую инъекцию сделали 29,6% жителей страны.

Это заявление главы Минздрава было сделано на фоне растущих опасений относительно распространения Delta-штамма коронавируса, который впервые был обнаружен в Индии. На сегодня в Германии этот вариант COVID-19 не повлиял на эпидемиологическую ситуацию в стране, но получил широкое распространение в Великобритании.

Ранее стало известно, что Германия от 25 июня открывает границы для привитых иностранцев из стран, не входящих в ЕС.

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