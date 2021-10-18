В Германии планируют отменить чрезвычайное положение, объявленное через COVID-19

В Германии планируют отменить чрезвычайное положение, объявленное через COVID-19

Чрезвычайное положение в стране могут прекратить в конце ноября.

Министр здравоохранения Германии Йенс Спан заявил, что чрезвычайное положение, введенное из-за распространения коронавируса, вскоре может завершиться.

Об этом Шпан объявил в понедельник, 18 октября, на конференции министров здравоохранения федеральных земель, сообщает издание Build.

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По его словам, прекратить в стране ЧП уже могут в конце ноября.

"Германия ждала этого с марта 2020 года, в то время "эпидемическую ситуацию национального значения "впервые определил Бундестаг. Теперь его больше не будет продолжено и, если Бундестаг поддержит это, он окончательно закончится в конце ноября", — сказал глава Минздрава Германии.

Он отметил, Институт Роберта Коха классифицирует "риск для вакцинированных как средний", поэтому, учитывая текущий уровень вакцинации, эпидемическая ситуация может закончиться 25 ноября 2021.

"Это положит конец чрезвычайного положения, действовавший с 28 марта 2020 года, и, следовательно почти 19 месяцев", — говорят участники встречи слова министра здравоохранения. В то же время добавил, "нормальные условия станут возможными лишь весной следующего года".

Ранее сообщалось, во Франции хотят продлить чрезвычайное положение, введенное из-за пандемии, до конца июля следующего года. Во французском правительстве убеждены — отменять ограничения рано.

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