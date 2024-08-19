Требование Вагенкнехт связано с новыми данными о подрыве российских "Северных потоков" в Балтийском море, якобы свидетельствующими о причастности украинцев.

Леворадикальная "подруга Путина", лидер BSW Сара Вагенкнехт призвала изъять все средства на поставку оружия Украине из федерального бюджета на 2025 год.

Об этом Сара Вагенкнехт сообщила в комментарии изданию Rheinische Post, передает "Европейская правда".

Вагенкнехт связала свое требование в связи с новыми данными о подрыве российских "Северных потоков" в Балтийском море, которые якобы свидетельствуют о причастности украинцев.

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"Эти средства должны быть полностью отменены, позже в связи с новыми разоблачениями по атакам на "Северный поток", – заявила Вагенкнехт.

"Вместо того, чтобы продолжать просить немецких налогоплательщиков — в том числе через ЕС — оплачивать украинский государственный бюджет и поставки вооружений, пора поговорить о компенсации", — добавила лидер BSW.

Учитывая дефицит в госбюджете в размере 12 млрд евро, она описала проект бюджета немецкого правительства как "крайне сомнительный".

"Просто оставить бюджетный дефицит в 12 миллиардов евро и комментировать его словами "так оно и есть", как это делает министр экономики Габек, – это наглость по отношению к налогоплательщикам", – сказала Вагенкнехт.

В правительственном проекте федерального бюджета на 2025 год, одобренном кабинетом министров в июле, на военную помощь Украине предусмотрено около четырех миллиардов евро.

Заявление Вагенкнехт прозвучало в то время как немецкие СМИ сообщили, что текущее бюджетное планирование федерального правительства Германии не предусматривает дополнительных средств на поддержку Украины.

Дополнительные заявки от Министерства обороны Германии по военной помощи Украине больше не будут утверждаться по требованию канцлера Олафа Шольца.

В то же время в украинском МИД заявили, что эти сообщения некорректны и манипулятивны.

В самой Германии политики как от оппозиционного ХДС, так и от коалиции, в частности от партии Олафа Шольца, подвергли критике такой подход к дальнейшему финансированию помощи Украине, поскольку считают, что это может угрожать безопасности Германии.

Заявление Вагенкнехт прошло накануне важных выборов в трех восточных землях, где партия BSW имеет достаточно прочные позиции вместе с ультраправой "Альтернативой для Германии".

Напомним, немецкая газета Frankfurter Allgemeine написала, что в немецкой оппозиции говорят о заморозке финансовой, а затем и военной поддержки Киева.