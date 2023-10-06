В Германии полиция провела обыск у российского олигарха Усманова: какое имущество изъяли у друга Путина

Российские олигархи продолжают страдать из-за того, что оказались вне закона в цивилизованном мире.

В Баварии немецкая полиция, налоговые следователи и таможенные агенты провели 5 октября рейд по вилле подсанкционного россиянина. Reuters сообщает, что речь идет об олигархе Алишера Усманова.

Об обысках пишет DW.

Обыски на вилле Алишера Усманова

Немецкие правоохранители посетили виллу русского олигарха в общине Роттах-Эгерн на берегу озера Тегернзе в Альпах. Стражи порядка отказались называть имя персоны и только сказали, что речь идет о подсанкционном лице. Впрочем, Reuters удалось узнать, что речь идет об Алишере Усманове.

Вилла Усманова/X (Twitter)

В Центральном ведомстве по исполнению санкций также сообщили, что обыски были проведены и на других объектах бизнесмена. Как свидетельствуют фотографии с места происшествия, в ходе обысков правоохранители изъяли множество роскошных автомобилей.

У Усманова изъяли многие элитные автомобили/X (Twitter)

Представитель Усманова уже связался со СМИ и уверяет, что никаких оснований подозревать олигарха в чем-то незаконном нет. Сами правоохранители пока ситуацию не комментируют.

Напомним, после полномасштабного вторжения Российской Федерации в Украину жизнь многих российских олигархов, приближенных к Путину, заметно ухудшилась.

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