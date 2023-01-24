В Германии пообещали "срочно" рассмотреть запрос Польши об Leopard Украине — СМИ

В Берлине подтвердили, что получили запрос Варшавы по поводу "Леопардов".

Германия намерена рассмотреть заявку Польши о передаче Украине танков Leopard 2 в срочном порядке.

Об этом заявил представитель правительства Германии, пишет Spiegel.

По его словам, запрос Польши по экспорту техники получен.

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Представитель немецкого правительства заверил, что такие заявления будут "рассматриваться в срочном порядке в соответствии с установленными процедурами и правилами экспорта оружия".

К слову, поскольку Германия владеет экспортной лицензией на Leopard 2, для передачи танков другим европейским странам, владеющим этой техникой, требуется согласие ФРГ.

Напомним, 24 февраля Германия получила запрос Польши о согласии передать Украине танки Leopard 2. Также Варшава просит Берлин присоединиться к коалиции стран, поддерживающих Украину танками Leopard 2.

Передача танков Leopard 2

После того, как участники заседания в Рамштайне 20 января не приняли решение о поставках Украине Leopard, на Берлин посыпался шквал критики.

Так, не удовлетворены нерешительностью руководства Германии в США.

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Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий тоже подверг критике Германию за промедление с передачей Украине танков Leopard 2.

Глава МИД Эстонии Урмас Рейнсалу подчеркнул, что есть ряд стран, готовых призвать Германию предоставить Украине танки.

Уже 22 января канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что Берлин решает о передаче Украине танков. Однако есть условие – это должно произойти в координации с союзниками, в том числе США.

А немецкое министерство иностранных дел Анналена Бербок объяснило, что Берлин якобы не против поставок танков в Украину. Впрочем, выступает за увеличение коалиции таких поставщиков.

Тем временем у Путина заявили об ухудшении отношений с Германией и пригрозили последствиями за разрешение поставлять Украине Leopard

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