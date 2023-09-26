В Германии порноактер изнасиловал писательницу-беженку из Украины, которую приютил у себя

Подозреваемый убеждает, что сексуального насилия не было, однако признает, что дал пощечину женщине и закрывал ей рот.

В Берлине продолжается судебный процесс над 36-летним учителем музыки и порноактером Генри Т., который приютил у себя и совершил сексуальное насилие в отношении 27-летней украинской беженки-писательницы.

Об этом сообщает Bild.

По информации издания, подсудимый гражданин Германии Генри Т. работает преподавателем фортепиано и саксофона и параллельно снимается в порно. На счету мужчины – более 100 короткометражек.

Весной 2022 года Генри через Интернет предложил помощь беженцам из Украины и 28 мая встретил на берлинском вокзале 27-летнюю украинскую писательницу, автора книг для детей.

Немецкий музыкант-порноактер, поиздевавшийся над украинской беженкой/Фото: Bild

Как немец поиздевался над украинской беженкой

По версии следствия, немец запер украинку в квартире в районе Кепеник и совершил в отношении нее сексуальное насилие. Женщина выбегла на балкон и принялась кричать, а также пыталась вызвать полицию. 30 мая пострадавшей удалось сбежать.

"Вдруг она закричала: "Изнасилование!" Я закрыл ей рот из-за соседей. Никакого изнасилования не было", — утверждает подозреваемый.

"Я слышал, как она говорила по телефону. Она сообщила в полицию мой адрес, который, видимо, прочла в моем партбилете. Я вышел из себя и дал ей пощечину. Я запер комнаты, чтобы она не взяла нож. Она кричала с балкона, я оттащил ее оттуда, мы упали на пол. Я закрыл ей рот", – рассказал свою версию событий нападающий.

Он также объяснил, почему не предохранялся​​​​​​​.

"Я порноактер, поэтому сдаю анализы каждые несколько недель. И она (украинка – ред.) строго религиозная, а Папа Римский против презервативов", – сказал Генри.

Сейчас он проживает в Нижней Саксонии и занимается недвижимостью.

Украинка даст свои показания 29 сентября. По словам адвоката, женщина дальше живет в Берлине, где "о ней хорошо заботятся". Приговор суда ожидается 13 октября.

Напомним, ранее в Норвегии в гостинице для беженцев была жестоко убита 30-летняя гражданка Украины. У нее остался ребенок.

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