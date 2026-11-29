В Германии у украинских мужчин требуют лично открывать «Резерв+» для получения временной защиты / © Getty Images

Реклама

У украинских мужчин, прибывших в Германию в поисках убежища, требуют предъявить в приложении «Резерв+» документы, подтверждающие наличие отсрочки от военной службы или снятия с военного учета.

Об этом рассказал адвокат и внештатный советник уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека в Берлине Андрей Илин в интервью «Радио Свобода».

Реклама

«Я вам больше скажу: сейчас берут телефон из рук человека. Если он сохранил PDF-файл, извлечение из „Резерв+“ или скриншот, закрывают это изображение, выходят на главный экран, ищут иконку „Резерв+“, открывают приложение, просят человека пройти идентификацию и только после этого проверяют информацию в „Резерв+“, — отметил украинский активист в Берлине.

Реклама

По его словам, сейчас за военно-учетными документами украинских мужчин в Германии очень внимательно следят. В частности, мужчинам призывного возраста, не снятым с военного учета или имеющим краткосрочную отсрочку, отказывают в предоставлении защиты по параграфу 24, который предоставляет украинцам временную защиту.

Илин уточняет, что мужчины, имеющие проблемы с этими документами, могут подать заявление на получение убежища, «но это уже совсем другой статус».

Будут ли депортировать из Германии украинских мужчин

Илин объяснил, что с юридической точки зрения, людей, получивших временную защиту, невозможно принудительно вернуть. Но если человек совершит серьезное уголовное правонарушение, его могут выдворить.

«Давайте будем объективными. Возвращение этих мужчин — это не инициатива Германии, это инициатива Украины. Германии нужны рабочие руки. Германия заинтересована в том, чтобы здесь были здоровые, молодые, трудоспособные люди, которые работают и платят налоги», — отметил адвокат.

Реклама

Кроме того, он отметил, что сейчас большая проблема с мужчинами призывного возраста, которые выехали на постоянное местожительство в Германию в конце 1980-х — начале 1990-х годов и имеют гражданство Украины.

«Они были выписаны в Украине (сняты с регистрации места жительства — ред.) и с военного учета. Новое законодательство предусматривает, что все мужчины призывного возраста, независимо от того, где они находятся, должны встать на военный учет. И теперь эти люди не могут получить паспорт гражданина Украины для выезда за границу», — добавил адвокат.

Ранее в Германии призвали депортировать 2,6 млн украинцев, сирийцев и афганцев.

Напомним, что Германия ужесточила правила для украинских беженцев.

Реклама

Также мы писали, сколько украинских мужчин в Германии интересуются возвращением домой.

Новости партнеров

Новости партнеров