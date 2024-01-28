Немецкая партия "Альянс Сары Вагенкнехт" (BSW) выступает против помощи Украине. Мол, это только затягивает войну.

Об этом пишет Deutche Welle.

Чего еще хочет партия

Глава политической силы Сара Вагенкнехт, которая была лидером Левой партии в Бундестаге, утверждает, что войну можно "скоро прекратить за столом переговоров". "Союз Сары Вагенкнехт" требует возобновления импорта нефти и газа из России, ограничения миграции в страну и отмены санкций против Москвы. Более того, выдвигается требование прекратить военную помощь Киеву для того, чтобы "побуждать Россию вступить в международный союз".

В документе утверждается, что безопасность в Европе "не может быть обеспечена в условиях конфликта с ядерным государством – Россией". Так что новый европейский мирный порядок должен "включать и РФ".

Ранее лидер "Альянса Сары Вагенкнехт" (BSW), которую называют "подругой Путина", обвинила главу оппозиционных консерваторов Фридриха Мерца в том, что он "требует передать Украине немецкие крылатые ракеты TAURUS, которыми Зеленский сможет обстреливать Москву".

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