В Германии поймали российскую шпионку с паспортом Украины: что она натворила

В Берлине задержана женщина с двойным — немецким и украинским — гражданством, подозреваемая в сотрудничестве с российскими спецслужбами. Продолжается расследование.

Об этом сообщила Федеральная прокуратура Германии в Карлсруэ, пишет Frankfurter Allgemeine Zeitung.

Что известно о деле

По данным следствия, подозреваемая по имени Илона В. передавала российской разведке контактную и справочную информацию, в том числе связанную с войной в Украине. Также она якобы поддерживала связь с бывшими сотрудниками Федерального министерства обороны Германии, с которыми была знакома лично.

В тот же день правоохранители провели обыски в ее квартире, а также в квартирах еще двух фигурантов дела в землях Бранденбург, Рейнланд-Пфальц и Бавария. В то же время отмечается, что двое других подозреваемых на данный момент остаются на свободе.

Следствие считает, что женщина работала на разведывательную службу иностранного государства и собирала данные об участниках резонансных политических мер. Кроме того, ей инкриминируют передачу информации о местоположении производителей вооружения, испытании беспилотников и запланированных поставках дронов в Украину.

После задержания подозреваемую должны были доставить к следственному судье Федерального суда, который примет решение о мере пресечения.

Ранее в Швеции задержали мужчину, подозреваемого в шпионаже в пользу РФ. Он раньше работал с вооруженными силами государства.

«На данный момент расследование указывает на то, что подозреваемый находился в руках российской разведки», — заявил старший прокурор Матс Льюнгквист.