В Германии правительственный самолет совершил аварийную посадку - что случилось

Airbus A319 / © Bild

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Вечером накануне в аэропорту Лейпциг/ Галле совершил вынужденную посадку один из самолетов, принадлежащий к правительственному флоту Германии. Воздушное судно типа Airbus A319, которое эксплуатируется Бундесвером, вынуждено было прервать полет из-за технической неисправности.

Об этом пишет издание BILD

Как сообщают официальные источники, самолет возвращался из Берлина в Кельн, где расположена его база. Вскоре после взлета бортовая система обнаружила неисправность — в кабине экипажа загорелся предупредительный сигнал. Чтобы не подвергать самолет риску, командир принял решение приземлиться на ближайшем аэродроме.

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Важно, что во время инцидента пассажиров на борту не было. Ранее в тот же день на этом же самолете министр внутренних дел Германии Александр Добрындт вместе с делегацией вылетел с польско-белорусской границы в Берлин. По прибытии в столицу Германии чиновники покинули воздушное судно.

Сообщается, что сейчас технические специалисты проводят тщательную проверку самолета. Результаты диагностики покажут, нуждается ли он в ремонте, или сможет вернуться к эксплуатации без вмешательств.

Напомним, ранее мы писали о том, что в столице Бангладеш истребитель ВВС страны F-7 упал на здание школыMilestone School and College в районе Уттара, вызвав пожар. Погибло 19 человек, в том числе пилот, 164 пострадали. Среди раненых были дети. Более 50 человек госпитализированы с ожогами.