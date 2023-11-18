В Германии предлагают нанимать на работу украинцев без достаточного знания языка

По состоянию на сентябрь 2023 года в Германии насчитывалось 205 970 тысяч безработных украинцев.

Федеральный министр труда Германии Губертус Хайль предлагает значительно облегчить беженцам из Украины выход на рынок труда – он считает, что работодателям следует брать на работу украинцев, которые еще не успели овладеть немецким языком на должном уровне, но имеют его базовые знания.

Об этом он сказал в интервью газете Welt am Sonntag.

Министр подчеркнул, что изучение немецкого языка проходит не только на курсах, но и непосредственно во время работы.

Хайль стремится поскорее трудоустроить беженцев из Украины, для чего, по его словам, нужна "готовность работодателей нанимать этих людей, даже если они владеют только базовыми знаниями немецкого языка".

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Немецкий министр намерен обсудить этот вопрос с представителями немецкой экономики в понедельник, 20 ноября.

В то же время Хайль отметил, что в Германии 100 тысяч украинцев уже закончили интеграционные языковые курсы и еще столько же сделают это в ближайшее время. То же касается еще 200 тысяч человек из других стран происхождения, которые могут работать.

Согласно правительственным данным, в июле в Германии насчитывалось около 196 600 трудоустроенных граждан Украины, из которых 154 600 работали при уплате взносов на социальное страхование, а 42 000 были заняты на низкооплачиваемой работе или на условиях неполного рабочего дня.

Напомним, ряд стран ЕС меняет правила пребывания для беженцев из Украины: что нужно знать (список).

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