В Германии предложили наращивать побратимские отношения между украинскими и немецкими городами

Президент Германии предложил наращивать побратимские отношения между украинскими и немецкими городами.

Об этом сообщили в пресс-службе президента Франко-Вальтера Штайнмайера.

Германия уже оказывает нашей стране помощь и поддержку в экономическом, финансовом, политическом и военном плане. Однако Штайнмайер предлагает также расширять побратимские отношения между городами.

"Возникло предложение о том, что нам нужно расширять побратимскую сеть городов с Украиной, потому что помощь может оказываться на местном уровне от муниципалитета А в Германии до муниципалитета Б в Украине. Другие тоже хотят такой поддержки — одеждой или генераторами. Или там, где мы были, сейчас меняют отопление и говорят: мы живем посреди леса, но сейчас нам нужно что-то, чтобы измельчить дрова – шредеры. Мы должны инициировать такие практические формы сотрудничества", – заявил президент Германии.

Напомним, что Шольц в Пекине заявил, что война РФ против Украины создает множество проблем для миропорядка.

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