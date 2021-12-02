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В Германии предупредили об обязательной COVID-вакцинации с февраля: непривитым могут запретить посещать магазины

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В Германии предупредили об обязательной COVID-вакцинации с февраля: непривитым могут запретить посещать магазины

УНИАН

Власти ФРГ планируют ограничить невакцинированным доступ на культурные мероприятия и в магазины.

В Германии могут ввести обязательную вакцинацию от коронавируса в феврале 2022 года.

Об этом заявила Ангела Меркель в четверг на пресс-конференции, пишет Berliner MorgenPost.

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"Обсуждение и решение по вопросу общей обязательной вакцинации будет проходить в Бундестаге. Власти ФРГ и федеральных земель попросят совет по вопросам этики разработать рекомендации до конца года. Затем эта обязательная вакцинация, решение по ней, может вступить в силу с февраля 2022 года", – сообщила Меркель.

Кроме того, по информации СМИ, невакцинированным немцам могут разрешить посещать только аптеки и супермаркеты и встречаться в небольших компаниях – до двух человек. Для таких граждан будут закрыты бары и клубы по всей стране. На детей правило не распространяется.

Как сообщалось, Германия снова ввела бесплатные ПЦР-тесты на COVID-19, поскольку уровень заражения достигает рекордов.

Записаться на вакцинацию против COVID-19 уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава 0-800-602-019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте www.vaccination.covid19.gov.ua.

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