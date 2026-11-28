Бундестаг / © Associated Press

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Немецкий парламент принял федеральный бюджет на 2027 год, предусматривающий 11,612 млрд евро в поддержку Украины в сферах безопасности, обороны и стабилизации.

Об этом сообщает Укринформ.

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Законопроект о федеральном бюджете был поддержан в третьем чтении. С учетом поправок, внесенных парламентом, общий объем расходов составит 555,94 млрд. евро. Это на 31,4 млрд. евро больше, чем в 2026 году.

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Объем чистых новых заимствований запланирован на уровне 122,97 млрд. евро, а на инвестиции предусмотрели 61,85 млрд. евро.

В то же время, оборонные расходы Германии с учетом средств специального фонда Бундесвера вырастут со 108,2 млрд евро в 2026 году до примерно 139,4 млрд евро в 2027-м. Это станет новым рекордным показателем после завершения Холодной войны.

Средства в поддержку Украины заложены в отдельную бюджетную статью — «Укрепление способностей государств, подвергшихся нападению с нарушением международного права, в сфере безопасности, обороны и стабилизации». На 2027 год по ней предусмотрено 11,612 млрд. евро. Для сравнения, в 2026 году объем финансирования составляет 11,547 млрд. евро.

Основным распорядителем этих средств станет федеральное Министерство обороны Германии. Более 9 млрд евро будут направлены непосредственно в поддержку Украины через Минобороны ФРГ. Еще около 1,15 млрд евро предусмотрено для пополнения запасов Бундесвера после передачи вооружения, а почти 649 млн евро — для вкладов в Европейский фонд мира, поддерживающий Украину.

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Кроме того, бюджет предусматривает возможность взятия финансовых обязательств на следующие годы на общую сумму около 8,7 млрд евро. Это позволит федеральному правительству уже в 2027 году заключать контракты в рамках помощи Украине, даже если их финансирование будет происходить в следующих бюджетных периодах.

Ранее сообщалось, что Германия выступила с инициативой ограничивать доступ к средствам бюджета Европейского Союза для государств, отказывающихся приобщаться к поддержке Украины.

Мы ранее информировали, что лидер ультраправой партии «Альтернатива для Германии» (AfD) Алиса Вайдель, которая является известной сторонницей России, выдала порцию кремлевских пропагандистских нарративов о войне в Украине и ее причинах.

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