В Германии приостановили сертификацию "Северного потока-2": в чем причина

В Германии приостановили сертификацию "Северного потока-2": в чем причина

10 сентября 2021 года сообщили о завершении строительства "Северного потока-2" и начали заполнять нити газом.

Германия приостановила сертификацию российского газопровода "Северный поток-2" из- за того, что он не отвечает законам Европейского Союза.

Об этом во время совместного брифинга с украинским министром иностранных дел сказала глава МИД Германии Анналена Бербок 17 января.

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"Газпром "Северный поток-2" пока не полностью соответствует законодательству ЕС, поэтому сертификация прекращена", — отметила глава МИД ФРГ.

В Министерстве иностранных дел РФ отреагировали, там разочарованы таким решением Германии. "Разочарованы нынешним состоянием российско-германских отношений, переживающих непростой этап из-за реализованного официальным Берлином курса на комплексное сдерживание нашей страны", — говорится в сообщении.

Напомним, Германии отложили еще на полгода сертификацию "Северного потока-2". По словам главы Федерального сетевого агентства Германии Йохена Хоманна, регулятор до сих пор не получил необходимые документы от оператора. Процесс сертификации возобновят, когда требования будут выполнены.

Следует отметить, что 29 декабря 2021 года компания Nord Stream 2 AG сообщила о завершении процедуры заполнения газом второй нити российского газопровода "Северный поток – 2", который будет поступать в Европу в обход Украины.