В AfD призвали выслать из Германии 2,6 млн иностранцев: в список попали украинцы / © Getty Images

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Солидер ультраправой партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Тино Хруппала заявил о необходимости депортировать украинцев, сирийцев и афганцев из ФРГ.

Об этом сообщает Welt.

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По его мнению, депортировать из Германии нужно не только иностранных граждан, совершивших преступления, и тех, кому было отказано в предоставлении убежища, но и законно находящихся в стране сирийцев, афганцев и украинцев, «как только исчезнут основания для предоставления им защиты».

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В частности, украинцы, по его логике, должны будут возвратиться домой после завершения войны. Сирийцев и афганцев он предлагает отправлять обратно, если ситуация с безопасностью в их странах настолько улучшится, что они больше не будут нуждаться в международной защите.

«И речь идет о 2,6 миллионах людей», — подытожил он.

Как отмечают в издании, этим требованием Хрупалла противоречит своему коллеге по партии Максимилиану Кра, ранее предостерегающему от нереалистичных ожиданий по поводу депортаций. По его оценкам, даже 200 000 депортаций стали бы самой большой операцией такого рода в послевоенной истории Европы.

Эксперт по миграции, профессор Констанцского университета Даниэль Тим также отметил, что заявления сопредседателя АдГ вводят в заблуждение.

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«Хрупалла создает впечатление, что миллионы украинцев, сирийцев и афганцев можно быстро и массово депортировать. Это не так. Статус защиты каждого отдельного человека должен рассматриваться в индивидуальном порядке», — сказал эксперт.

Раньше мы писали, сколько украинских мужчин в Германии интересуются возвращением домой.

Ранее сообщалось, что Германия ужесточила правила для украинских беженцев.

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