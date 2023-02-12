В Германии призвали Европу подготовиться к новому приему беженцев из Украины: что предлагают

Министр внутренних дел Германии Нэнси Фазер заявила, что страны Европы должны работать над более справедливым распределением украинских беженцев, которые вынуждены покидать свой дом и искать убежища в других странах из-за полномасштабного вторжения России.

Об этом Нэнси Фазер заявила изданию Bild am Sonntag

По ее словам, другие страны ЕС могут сделать больше, чтобы облегчить напряжение у соседей Украины, принявших большое количество украинцев, вынужденных бежать после вторжения России.

"Особенно должны почувствовать облегчение наши восточноевропейские соседи. Польша приняла более 1,5 млн украинских беженцев, Испания — 160 тысяч. Так оставаться не может. Восемь из десяти беженцев приехали к нам из Украины в прошлом году, более миллиона человек. Они смогли спасти свое жизнь от путинской жестокой войны. Для них, женщин-беженок и детей из Украины, не могут быть введены ограничения на прием", — сказала Фезер.

По ее мнению, нужна лучшая координация, если продолжающиеся российские атаки повлекут за собой новую волну беженцев, стремящихся уйти от насилия.

"Если возникнет еще один большой поток беженцев из Украины, беженцы в Европе должны быть лучше распределены", – добавила она.

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Файзер хочет сделать тему возвращения лиц, которым было отказано в приюте, в центре внимания саммита беженцев на следующей неделе с коллегами из страны.

Тем временем в ООН заявили, что в январе количество украинцев в Европе достигло 8 миллионов. Страны, где зарегистрировано более 100 тысяч беженцев из Украины – это Республика Молдова, Румыния, Словакия и Франция.

Напомним, украинских граждан в Грузии могут эвакуировать в случае возникновения угрозы их безопасности после возобновления прямого авиационного сообщения между Тбилиси и Москвой. Сейчас обсуждается возможность организации специальных эвакуационных маршрутов для наиболее уязвимых слоев населения Украины, действительно не имеющих средств для возвращения. Рассматривается именно наземный транспорт как наиболее оптимальный.

Как сообщалось, Чехия изменяет правила проживания беженцев из Украины. С 3 апреля 2023 года Министерство труда Чехии предлагает ограничить срок бесплатного проживания переселенцев в приютах экстренного типа.

В то же время украинцам в Германии с начала 2023 года будут платить большую финпомощь.

А в Польше обновили правила повторного въезда для украинцев.