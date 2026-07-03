В Германии призвали прекратить помощь Украине: что стало причиной

В Германии предлагают прекратить помощь Украине / © УНІАН

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Новые выводы следствия по диверсии на газопроводах «Северный поток» спровоцировали обострение политических дискуссий в Германии. На фоне опубликованной информации лидер оппозиционной партии «Альтернатива для Германии» (AFD) Тино Хрупалла выступил с требованием немедленно остановить поставки оружия Киеву.

Об этом сообщает Welt.

В Германии призвали прекратить помощь Украине из-за подрыва «Северных потоков»

Все это происходило на фоне очередной российской ракетной атаки на украинские города, которая забрала жизни по меньшей мере 30 киевлян.

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Федеральная прокуратура Германии в Карлсруэ опубликовала детали обвинительного заключения против бывшего украинского офицера. Согласно материалам следствия, планы атак на трубопроводы разрабатывались от имени украинской государственной власти.

Целью диверсии было окончательное прекращение транзита газа, чтобы лишить Россию доходов для финансирования военных действий. Поводом для заявления главы AfD стало обвинение гражданина Украины Сергея К. в причастности к взрывам.

«Доказательств уже достаточно, чтобы прекратить любую военную помощь Украине», — заявил Хрупалла.

Хрупалла охарактеризовал подрыв магистралей как «атаку на жизненную силу немецкой промышленности» и призвал к «тщательному и бескомпромиссному расследованию».

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Политик подчеркнул, что во время проверки действий руководства украинской армии и спецслужб «никого не следует забывать».

«Только так мы можем выяснить, причастны ли другие государства к вероятному военному преступлению против Германии», — добавил Хрупалла.

В сентябре 2022 года взрывами были серьезно повреждены три нити трубопроводов, созданных для прямой поставки газа из РФ в Германию. На момент инцидента они не функционировали: перекачивание через «Северный поток-1» перед этим остановила сама Москва, а «Северный поток-2» не прошел процедуру сертификации.

Учитывая ужесточение российских атак на украинские города, Берлин и его союзники планируют увеличить давление на РФ. В частности, вопрос дальнейшей поддержки Украины станет одной из ключевых тем на саммите НАТО в Анкаре, который состоится на следующей неделе.

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Что известно о подрыве Северных потоков

Напомним, Федеральная прокуратура Германии выдвинула официальные обвинения украинцу Сергею Кузнецову в соучастии в военном преступлении из-за атаки на гражданскую инфраструктуру.

По версии следствия, он является вероятным руководителем диверсионной группы, разработавшей и реализовавшей план уничтожения газопроводов Nord Stream 1 и Nord Stream 2, действуя от имени украинских государственных органов как военнослужащие. Целью операции было прекращение поставок газа и лишение России доходов для финансирования войны.

Сам подрыв трех из четырех нитей газопроводов в Балтийском море произошел 26 сентября 2022 года. Немецкое следствие подозревает в диверсии группу украинских водолазов, использовавших яхту «Андромеда», и в общей сложности выдало ордера на арест шести граждан Украины.

В частности, в 2025 году Италия экстрадировала в Германию Сергея Кузнецова, считаемого координатором операции, а в конце сентября того же года по подозрению в причастности задержали еще одного украинца — Владимира Журавлева.

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