Мир
В Германии призвали работоспособных украинцев возвращаться домой

Премьер Баварии призвал украинцев помочь своей стране.

Наталия Магдык
Германия и Украина

Премьер-министр Баварии и председатель партии ХСС Маркус Зёдер заявил, что пришло время обсуждать возможность возвращения трудоспособных украинцев на родину.

Об этом он сказал в интервью Rheinische Post

По его словам, несмотря на то, что мира в Украине в ближайшее время не видно, украинцы должны обеспечивать безопасность своего государства. «Мира пока не предвидится. Поэтому вполне законно рассмотреть возможность возвращения трудоспособных украинцев на родину для обеспечения безопасности в их стране», — сказал он.

Зедер также отметил, что уровень занятости среди украинских беженцев в Германии ниже, чем в других странах ЕС, и эта ситуация требует быстрых изменений. «Система страхования доходов граждан означает, что доля работающих украинцев у нас значительно ниже, чем в других европейских странах. Это необходимо срочно изменить, и не только для тех, кто прибыл недавно», — рассказал политик.

В то же время он высказался против размещения немецких или натовских войск в Украине. «Мне трудно представить, чтобы там разместили войска НАТО. Россия никогда бы этого не допустила. Это стало бы предвестником вступления Украины в НАТО. К тому же бундесвер к этому не готов. Он на пределе возможностей как финансово, так и по численности личного состава. Поэтому снова необходим призыв. В конце концов, от этого никуда не деться», — сказал Зёдер.

Напомним, ранее мы писали о том, что премьер-министр федеральной земли Бавария Маркус Зёдер выступил за прекращение выплат социальной помощи Bürgergeld для украинских беженцев, заявив, что это якобы сдерживает их желание работать.

