В Германии призывают ограничить въезд для молодых украинцев

Беженцы из Украины / © ТСН.ua

Немецкий политик, председатель консервативной партии ХСС и премьер-министр Баварии Маркус Зедер призывает Европейский Союз принять меры для ограничения въезда украинцев. Речь идет о молодых мужчинах в возрасте 18-22 года, которым Верховная Рада разрешила выезжать за пределы Украины во время военного положения.

Об этом Зедер сказал в интервью изданию Bild, передает n-tv

«Мы должны контролировать и значительно уменьшить быстро растущий приток молодых мужчин из Украины. Поэтому ЕС и Берлин должны повлиять на Украину, чтобы она изменила ослабленные правила выезда», — заявил он.

По словам немецкого политика, Украине нужны солдаты для защиты своей страны.

«Никому не поможет, если все больше молодых мужчин из Украины будут приезжать в Германию вместо того, чтобы защищать собственную родину», — подчеркнул Зедер.

Баварский премьер при этом отметил, что Германия искренне поддерживает Украину: оружием, деньгами и гуманитарной помощью.

«Наша солидарность остается, но она требует четких правил и ответственности с обеих сторон. Если это не может быть сделано добровольно, то так называемая Директива о массовом притоке должна быть ограничена на уровне ЕС», — добавил немецкий политик.

Напомним, по данным Федерального министерства внутренних дел, количество молодых украинцев в возрасте от 18 до 22 лет, которые въезжали в Германию выросло до более 1000 человек в середине сентября. В октябре эта цифра еще больше возросла.