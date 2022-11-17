В Германии профессионального пожарного обвинили в поджоге приюта для украинских беженцев

В возникновении пожара, который в прошлом месяце уничтожил приют для украинских беженцев на северо-востоке Германии, обвиняется местный пожарный. В общей сложности его подозревают в серии из 19 поджогов.

Об этом сообщает The Guardian со ссылкой на прокуратуру земли Мекленбург-Передняя Померания.

Пожар в приюте для беженцев Groß Strömkendorf 19 октября привлек большое внимание СМИ в Германии. Хотя никто из 17 здешних жителей не пострадал, но свастика, нарисованная на логотипе Красного Креста возле гостиницы, где проживали беженцы, побудила следователей предположить, что за пожаром, нанесшим ущерб на миллионы евро, стояли политические мотивы.

“В результате нашего расследования мы предполагаем, что преступный акт в Гросс-Стремкендорфе был частью серии пожаров. Никаких признаков политически мотивированных действий не выявлено”, — сказала главный прокурор Клаудия Ланге.

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По ее словам, 32-летнего мужчину, который сначала был членом добровольной пожарной службы, а затем стал профессиональным пожарным, подозревают в попытке совершить 19 пожаров в восточной части портового города Висмар, в том числе в лесу и на автостоянке.

Как и другие пожарные, участвовавшие в тушении пожара в гостинице, мужчину допросила полиция в течение нескольких дней после пожара. Несоответствия между его заявлениями и заявлениями других пожарных насторожили следователей, которые нашли свидетелей, доказавших, что мужчина посетил четыре других места пожара.

Кроме того, один из свидетелей видел, как этот мужчина приехал в машине незадолго до того, как вспыхнул пожар, и вскоре уехал.

Задержанный пожарный отрицает обвинения, но остается под стражей.

Напомним, ранее оппозиционные политики в Германии возмутились тем, что большое количество зарегистрировавшихся как беженцы украинцев пересекают границу по несколько раз.

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