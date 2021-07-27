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В Германии прогремел мощный взрыв: огромное облако дыма поднялось в воздух (фото, видео)

В Германии прогремел мощный взрыв: огромное облако дыма поднялось в воздух (фото, видео)

Die Welt

Жителей просят закрыть окна и двери.

Мощный взрыв прогремел во вторник, 27 июля, в городе Леверкузен на западе Германии. Над городом висят клубы черного дыма, жителей просят закрывать окна и двери.

Об этом сообщают Die Welt и Rheinische Post.

По сообщению очевидцев, столб дыма поднялся у завода Bayer, который является одним из крупнейших химических компаний страны. В то же время, Leverkusener Anzeiger сообщает, что взрыв произошел на заводе по сжиганию опасных отходов.

А вот немецкая газета Bild пишет, что взрыв прогремел на мусоросжигательном заводе Currenta. По информации Bild, горит перегрузочная станция нефтебазы компании. Пожар угрожает распространиться на здание сзади с легковоспламеняющимися растворителями.

Издание со ссылкой на полицию также сообщает о пострадавших — по меньшей мере двух серьезно раненых и пятерых пропавших сотрудников. По словам очевидцев, с места происшествия поднимается столб черного дыма.

Немецкое информационное агентство dpa сообщило, что Федеральное управление гражданской защиты и помощи в стихийных бедствиях Германии классифицировало взрыв как "крайнюю опасность" и призвало жителей оставаться дома и держать окна и двери закрытыми.

Точная причина инцидента пока не установлена. На месте работают соответствующие службы. Ведется расследование происшествия.

В свою очередь ABC News пишет, что в Леверкузене расположен один из крупнейших химических компаний Германии — Bayer. На нем работает много жителей, а сам город является четвертым по величине в Германии. Место взрыва, как отмечается, расположено очень близко к берегу реки Рейн.

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