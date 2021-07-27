В Германии прогремел мощный взрыв: огромное облако дыма поднялось в воздух (фото, видео)

Жителей просят закрыть окна и двери.

Мощный взрыв прогремел во вторник, 27 июля, в городе Леверкузен на западе Германии. Над городом висят клубы черного дыма, жителей просят закрывать окна и двери.

Об этом сообщают Die Welt и Rheinische Post.

По сообщению очевидцев, столб дыма поднялся у завода Bayer, который является одним из крупнейших химических компаний страны. В то же время, Leverkusener Anzeiger сообщает, что взрыв произошел на заводе по сжиганию опасных отходов.

А вот немецкая газета Bild пишет, что взрыв прогремел на мусоросжигательном заводе Currenta. По информации Bild, горит перегрузочная станция нефтебазы компании. Пожар угрожает распространиться на здание сзади с легковоспламеняющимися растворителями.

Издание со ссылкой на полицию также сообщает о пострадавших — по меньшей мере двух серьезно раненых и пятерых пропавших сотрудников. По словам очевидцев, с места происшествия поднимается столб черного дыма.

Немецкое информационное агентство dpa сообщило, что Федеральное управление гражданской защиты и помощи в стихийных бедствиях Германии классифицировало взрыв как "крайнюю опасность" и призвало жителей оставаться дома и держать окна и двери закрытыми.

Точная причина инцидента пока не установлена. На месте работают соответствующие службы. Ведется расследование происшествия.

An Explosion that shook the town of Leverkusen in the early hours of this Morning pic.twitter.com/JBUMq4L1cE — nicoline ambe (@ambenikki) July 27, 2021

RAW: A huge explosion at a chemical park in the western German city of Leverkusen sent a column of black smoke into the air, with officials urging residents to shelter indoors and close their windows. pic.twitter.com/jc2ehvL9T0 — DW News (@dwnews) July 27, 2021

Multiple reports of an explosion in #Leverkusen https://t.co/MiB1RrGIQi — Mathieu von Rohr (@mathieuvonrohr) July 27, 2021

В свою очередь ABC News пишет, что в Леверкузене расположен один из крупнейших химических компаний Германии — Bayer. На нем работает много жителей, а сам город является четвертым по величине в Германии. Место взрыва, как отмечается, расположено очень близко к берегу реки Рейн.

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