В Германии прогремел мощный взрыв: огромное облако дыма поднялось в воздух (фото, видео)

Жителей просят закрыть окна и двери.
Мощный взрыв прогремел во вторник, 27 июля, в городе Леверкузен на западе Германии. Над городом висят клубы черного дыма, жителей просят закрывать окна и двери.
Об этом сообщают Die Welt и Rheinische Post.
По сообщению очевидцев, столб дыма поднялся у завода Bayer, который является одним из крупнейших химических компаний страны. В то же время, Leverkusener Anzeiger сообщает, что взрыв произошел на заводе по сжиганию опасных отходов.
А вот немецкая газета Bild пишет, что взрыв прогремел на мусоросжигательном заводе Currenta. По информации Bild, горит перегрузочная станция нефтебазы компании. Пожар угрожает распространиться на здание сзади с легковоспламеняющимися растворителями.
Издание со ссылкой на полицию также сообщает о пострадавших — по меньшей мере двух серьезно раненых и пятерых пропавших сотрудников. По словам очевидцев, с места происшествия поднимается столб черного дыма.
Немецкое информационное агентство dpa сообщило, что Федеральное управление гражданской защиты и помощи в стихийных бедствиях Германии классифицировало взрыв как "крайнюю опасность" и призвало жителей оставаться дома и держать окна и двери закрытыми.
Точная причина инцидента пока не установлена. На месте работают соответствующие службы. Ведется расследование происшествия.
#explosion #currenta #bayer #leverkusen— jsib (@jsibilja) July 27, 2021
Stay home, stay safe pic.twitter.com/0Y5uaOge3K
An Explosion that shook the town of Leverkusen in the early hours of this Morning pic.twitter.com/JBUMq4L1cE— nicoline ambe (@ambenikki) July 27, 2021
RAW: A huge explosion at a chemical park in the western German city of Leverkusen sent a column of black smoke into the air, with officials urging residents to shelter indoors and close their windows. pic.twitter.com/jc2ehvL9T0— DW News (@dwnews) July 27, 2021
Multiple reports of an explosion in #Leverkusen https://t.co/MiB1RrGIQi— Mathieu von Rohr (@mathieuvonrohr) July 27, 2021
В свою очередь ABC News пишет, что в Леверкузене расположен один из крупнейших химических компаний Германии — Bayer. На нем работает много жителей, а сам город является четвертым по величине в Германии. Место взрыва, как отмечается, расположено очень близко к берегу реки Рейн.