В Германии прошли акции в поддержку Украины: призывают помочь с вооружением

Акция прошла и в Нидерландах.
Акции в поддержку Украины и против агрессии России прошли сразу в нескольких немецких городах.
Об этом рассказали в ТСН.Ранок 7 февраля.
В центрах Дрездена, Дюссельдорфа и Мюнхена собрались сотни человек. Они призвали правительство Германии помочь Украине оборонным вооружением и всеми возможными средствами. Украинские общины напомнили: война Украины с Россией длится уже восьмой год, но теперь угроза ее распространения на всю Европу.
Такая же акция прошла и в Нидерландах. Ее участники на одной из площадей в Амстердаме развернули 30-метровый украинский флаг.
Как сообщалось, на фоне российской угрозы сегодня, 7 февраля, в Киеве ждут министров иностранных дел стран Евросоюза. Совместный визит главных дипломатов Австрии, Чехии и Словакии должен свидетельствовать о солидарности с Украиной на фоне агрессивных действий Москвы. Говорят о поддержке страны и взаимодействии в военной сфере.
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