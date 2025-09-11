ТСН в социальных сетях

Мир
2795
2 мин

В Германии прозвучала воздушная тревога: в чем дело (видео)

Германия готовится к чрезвычайным ситуациям. 11 сентября в стране провели общенациональную проверку систем оповещения, включив сирены и отправив сообщения на телефоны.

Ирина Лабьяк
Воздушная тревога

Воздушная тревога / © ТСН.ua

Дополнено новыми материалами

В Германии утром 11 сентября звучала воздушная тревога в рамках тестирования системы оповещения. Из-за этого было временно прервано заседание Бундестага.

Об этом пишет BILD и свидетельствуют видео из соцсетей.

В 11:00 в Германии состоялась общенациональная проверка систем оповещения. Жители страны получили на свои смартфоны громкие тестовые сообщения, а во многих городах прозвучали сирены воздушной тревоги.

По данным Berlin.de, 11 сентября в Берлине включили более 200 сирен, установленных за последние годы. Официальные сирены в немецкой столице прозвучали впервые более чем за 30 лет.

Такие учения проходят ежегодно в рамках Дня оповещения, который традиционно проводится во второй четверг сентября. Цель — убедиться, что системы работают без сбоев и способны быстро предупредить население в случае реальной опасности.

Сообщения отправляются по всем доступным каналам, и даже телефоны в беззвучном режиме воспроизводят сигнал.

Экстренное оповещение, которое поступило на смартфон в Германии

Экстренное оповещение, которое поступило на смартфон в Германии

Федеральное ведомство по защите населения и помощи при катастрофах предостерегло, что такие тревоги могут напугать пожилых людей или тех, кто пережил военные события. Поэтому рекомендуют заблаговременно объяснять цель проверки уязвимым группам населения.

Напомним, в августе стало известно, что Россия использует разведывательные дроны над маршрутами транспортировки военной помощи Украине через восток Германии, чтобы усилить свою диверсионную кампанию. По данным The New York Times, это вызывает рост беспокойства среди военных чиновников США и Европы. Полеты дронов в Германии — это «прямой шпионаж», направленный на сбор информации о поставках оружия, которая может быть использована для будущих диверсий.

К слову, в конце августа канцлер Германии Фридрих Мерц не исключил, что в стране могут ввести обязательную военную службу, в том числе и для женщин


