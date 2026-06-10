В Германии пьяный поляк умудрился ловить рыбу у исторического дворца Цвингер

Рыбак (иллюстративный фото)

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В немецком Дрездене полиция задержала 35-летнего поляка. Он был сильно пьян и ловил рыбу в пруду у знаменитого дворца Цвингер.

Об этом сообщает RP.PL.

Поляк ловил рыбу в центре Дрездена — что известно

Событие произошло в центре города в воскресенье, 7 июня. В правоохранительные органы обратился прохожий, который заметил мужчину с удочкой у берега декоративного водоема. Когда патрульные прибыли на место, свидетели подтвердили, что рыбак уже успел поймать рыбу и выпустить ее обратно в воду.

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Алкотестер показал в крови мужчину около 2,7 промилле. Из-за сильного опьянения его временно задержали. Какое наказание ему грозит, полиция Дрездена пока не сообщает.

Сообщается, что комплекс Цвингер является шедевром европейского позднего барокко, а пруд на его территории играет чисто декоративную роль. Для посетителей здесь действуют строгие правила, полностью запрещающие любое рыболовство. Выловом рыбы для контроля популяции занимаются исключительно специалисты.

«Любое лицо, нарушающее правила, может быть выведено из комплекса или ему может быть запрещен вход в него в будущем. Неправильное использование помещения будет преследоваться по закону. О правонарушениях будет сообщено в полицию», — говорится в регламенте исторического комплекса.

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