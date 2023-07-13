В Германии растет количество украинских беженцев, которые хотели бы остаться — результаты опроса

Почти половина украинцев стремятся находиться в Германии дольше, чем предусмотрено действующим разрешением на жительство.

По результатам проведенного в Германии исследования, из более миллиона украинских беженцев в этой стране 44% хотели бы остаться здесь как можно дольше.

Об этом сообщили на сайте Федерального института исследований народонаселения, который был среди организаторов опроса, проводившегося дважды — в конце лета 2022 года и начале 2023 года.

Исследователи зафиксировали восходящую тенденцию – количество украинских беженцев, желающих остаться в Германии, увеличилось на 5%.

С февраля 2022 года из Украины в Германию сбежали от войны более миллиона граждан нашей страны, большинство из которых — женщины и дети. С тех пор условия жизни беженцев в Германии улучшились: в начале 2023 года большинство из них посещают языковые или интеграционные курсы или уже закончили их, почти четверо из пяти украинских беженцев живут в частном доме или квартире.

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С конца лета 2022 года до начала 2023 года доля трудоустроенных беженцев несколько выросла и сейчас составляет 18% из числа опрошенных, более двух третей украинских беженцев, которые к началу 2023 года не имели оплачиваемой работы, хотят сделать это немедленно или в течение следующего года.

Почти половина беженцев (44 процента) намерена остаться в Германии на более длительный срок (пока право на жительство для украинцев ограничено мартом 2024 года), по крайней мере, еще на несколько лет или даже навсегда.

Из 71 процента опрошенных, не желающих оставаться в Германии навсегда, 38 процентов планируют вернуться в Украину после окончания войны, а еще 30 процентов хотят поддерживать тесные контакты с Германией и проживать здесь хотя бы часть времени.

Беженцы, которые ищут образование в Германии, хорошо знают немецкий язык и чувствуют себя желанными в этой стране, скорее всего, захотят остаться навсегда.

Авторы исследования рекомендуют немецким политикам быстро решить, продолжать ли временную защиту украинских беженцев после марта 2024 года или создать другие перспективы долгосрочного проживания.

Напомним, большинство украинских беженцев в Польше, которые были вынуждены покинуть Украину из-за агрессии России , планируют вернуться домой.

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