В Германии разразился скандал из-за нацистских лозунгов на элитном курорте

В немецком селе Кампен на острове Зюльт группа молодых людей, снимая себя на камеру телефона, выкрикивала нацистский лозунг "Германия – немцам, иностранцы – вон".

Об этом пишет издание Bild.

В сообщении указывается, что событие произошло на улице Штренвай, которая больше известна как "виски-миля", поскольку на ней расположены роскошные особняки, шикарные бутики и фешенебельные бары.

Сообщается, что молодые люди отдыхали на открытой площадке бара Pony, известного тем, что часто встречаются дети телезвезд, популярных артистов и бизнесменов. Только для того чтобы попасть в бар, нужно заплатить 150 евро.

Лозунг "Deutschland den Deutschen, Ausländer raus" ("Германия — немцам, иностранцы — вон") в последнее время часто используют неонацисты. Один из гостей, выкрикивавший этот лозунг, намекая на Адольфа Гитлера поднес два пальца к губам и поднял руку в нацистском приветствии. Полиция устанавливает все происшествия дела.

"Когда я увидел видео, я сразу подумал, что это не может быть правдой. Если бы мы узнали об этом, молодых людей сразу бы выгнали. Но у нас было около 500 человек на открытой террасе. Мы пытаемся выяснить, кто это сделал. Они будут пожизненно забанены в заведении", — заявил управляющий бара Pony Тим Беккер.

Напомним, ранее сообщалось, что в Германии за редизайн орла Третьего рейха было предложено 10 тысяч евро.

Кроме того, мы ранее информировали, что Путин восстанавливает в России еще одну традицию Третьего рейха.

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