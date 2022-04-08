В Германии разрисовали советский памятник: современные нацисты из Москвы назвали это "циничным попранием" (фото)

В Германии разрисовали советский памятник: современные нацисты из Москвы назвали это "циничным попранием" (фото)

"Украинская кровь на российских руках" — такая надпись появилась на мемориале в Берлине.

В четверг, 7 апреля, в Берлине разрисовали красной краской известный советский мемориал в Трептов-парке — на него нанесли надписи, обвиняющие россиян в несправедливой войне против Украины. Посольство РФ направило по этому поводу ноту протеста в МИД ФРГ с требованием устранить последствия "атаки вандалов".

Как сообщает Berliner Zeitung, граффити обнаружили работники охраны.

Надписи, нанесенные на памятник, были сделаны на английском языке. Среди них — "украинская кровь на российских руках", "Сталин = Путин", "Буча", а также нацистские свастики рядом с символом российской агрессии в Украине, кремлевской "свастикой" в виде буквы Z.

Как отметили в издании, таким образом неизвестные, очевидно, протестовали против военных преступлений, совершенных россиянами во время войны против Украины. Теперь памятник находится под стражей полиции.

Тем временем российское посольство в Германии отреагировало на этот "вандализм" нотой в МИД ФРГ.

"На объекты архитектурного ансамбля, включая всемирно известный памятник советскому солдату, нанесены оскорбительные надписи русофобского содержания... Рассматриваем эту подлую акцию как циничное попрание памяти воинов, отдавших свою жизнь за освобождение мира и Европы от нацизма", – цитируют своих дипломатов российские издания.

Напомним, войска РФ расстреляли памятник украинскому писателю Тарасу Шевченко в поселке Бородянка Киевской области.

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