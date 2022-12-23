В Германии разведчика подозревают в шпионаже для России: мог передать тайную информацию

В Германии арестовали работника спецслужбы по подозрению в передаче РФ государственных тайн.
Сотрудник Федеральной разведывательной службы Германии Карстен Л. был арестован по подозрению в шпионаже и в передаче в этом году России информации, являющейся государственной тайной.
Об этом пишет DW.
"Обвиняемый подозревается в государственной измене", — говорится в сообщении прокуратуры.
Мужчину задержали 21 декабря, в его квартире и на рабочем месте провели обыски. Позже был выдан орден на его арест.
Разведчики сами обнаружили вероятную госизмену и провели масштабное внутреннее расследование.
"В случае с Россией мы имеем дело с актером, отличающимся беспринципностью и готовностью к насилию. Каждая разглашенная деталь даст противнику преимущество в намерении нанести урон Германии", — отметил глава ведомства Бруно Каль.
По его словам, успех расследования во многом зависит от того, чтобы как можно меньше информации стало достоянием общественности, пока прокуратура не завершит следственные меры.
Как в мире шпионят в Россию
Напомним, что ранее шпионская сеть в Америке, в которую входил агент ФСБ, посылала американские военные технологии в Россию.
А ранее в Швеции задержали пожилую пару по подозрению в шпионаже. По данным местных СМИ, это были мужчина и женщина, которым около 60 лет.
К тому же, перед тем сотрудник британского посольства в Берлине признался в шпионаже. Муж работал на российскую разведку. Его обвиняют в передаче секретной информации.
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