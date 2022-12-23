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В Германии разведчика подозревают в шпионаже для России: мог передать тайную информацию

Автор
Елена КузьмичЕлена Кузьмич
Дата публикации
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В Германии разведчика подозревают в шпионаже для России: мог передать тайную информацию

Фото: Getty Images

В Германии арестовали работника спецслужбы по подозрению в передаче РФ государственных тайн.

Сотрудник Федеральной разведывательной службы Германии Карстен Л. был арестован по подозрению в шпионаже и в передаче в этом году России информации, являющейся государственной тайной.

Об этом пишет DW.

"Обвиняемый подозревается в государственной измене", — говорится в сообщении прокуратуры.

Мужчину задержали 21 декабря, в его квартире и на рабочем месте провели обыски. Позже был выдан орден на его арест.

Разведчики сами обнаружили вероятную госизмену и провели масштабное внутреннее расследование.

"В случае с Россией мы имеем дело с актером, отличающимся беспринципностью и готовностью к насилию. Каждая разглашенная деталь даст противнику преимущество в намерении нанести урон Германии", — отметил глава ведомства Бруно Каль.

По его словам, успех расследования во многом зависит от того, чтобы как можно меньше информации стало достоянием общественности, пока прокуратура не завершит следственные меры.

Как в мире шпионят в Россию

Напомним, что ранее шпионская сеть в Америке, в которую входил агент ФСБ, посылала американские военные технологии в Россию.

А ранее в Швеции задержали пожилую пару по подозрению в шпионаже. По данным местных СМИ, это были мужчина и женщина, которым около 60 лет.

К тому же, перед тем сотрудник британского посольства в Берлине признался в шпионаже. Муж работал на российскую разведку. Его обвиняют в передаче секретной информации.

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Дата публикации
Просмотры
114
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