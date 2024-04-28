В Германии россиянин зарезал двух украинских военных: детали трагедии от МИД

В настоящее время украинские консулы уточняют информацию о подразделениях, где служили погибшие, и устанавливают связь с их родными.

В МИД Украины подтвердили, что в Германии в результате ножевых ранений были убиты два гражданина Украины, мужчины 1987 и 2001 годов рождения.

Трагический инцидент произошел в баварском городе Мурнау-ам-Штафельзее на территории местного торгового центра.

По информации Генерального консульства Украины в Мюнхене, местная полиция задержала по подозрению в совершении двойного убийства 57-летнего гражданина РФ. В настоящее время продолжается следствие.

По предварительным данным, погибшие граждане были военнослужащими, проходившими медицинскую реабилитацию в Германии.

В настоящее время украинские консулы уточняют информацию о подразделениях, где служили погибшие, и устанавливают связь с их родными.

"Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба поручил Департаменту консульской службы МИД и Генеральному консульству в Мюнхене держать дело на особом контроле и находиться в постоянном контакте с правоохранительными органами ФРГ, чтобы убийца понес наказание по всей строгости закона. задержание подозреваемого", – говорится в сообщении.

Напомним, что в баварском городке Мурнау россиянин зарезал двух украинцев. Один скончался от тяжелых ножевых ранений на месте, а другой доставили в больницу, где позже он также скончался. Убитые россиянином украинцы в Германии оказались военнослужащими, проходившими реабилитацию в местной клинике после ранения. Местный "Z-патриот" жестоко зарезал их.

Точное течение событий, предпосылки и мотивы теперь являются предметом расследования криминальной полиции.

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