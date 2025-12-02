В Германии с грузовика похитили 20 тысяч боеприпасов Бундесвера: подробности

Флаг Германии / © pixabay.com

Реклама

В Германии вблизи Магдебурга неизвестные совершили дерзкую кражу, похитив примерно 20 тысяч боеприпасов Бундесвера из гражданского грузовика, который водитель оставил на незащищенной стоянке.

Об этом пишет Spiegel.

Министерство обороны в Берлине подтвердило, что инцидент произошел вечером 24 ноября вблизи города Бург. Водитель гражданской транспортной компании, которую наняли вооруженные силы для перевозки чувствительного груза, оставил загруженный боеприпасами грузовик на незащищенной стоянке в индустриальном парке.

Реклама

Предварительное расследование показывает, что гражданская транспортная компания и водитель проигнорировали правила безопасности. Контракт предусматривал, что для таких маршрутов необходимо назначать двух водителей, один из которых должен постоянно следить за транспортным средством даже во время остановок.

«Во время поездки эти правила, очевидно, были нарушены. По предварительным данным, остановка во вторник ночью не была запланирована; водитель спонтанно решил переночевать в отеле, оставив ценный груз без присмотра», — сообщили для Spiegel.

Что именно украли

Кража была обнаружена только на следующий день, когда водитель прибыл доставить груз в казармы. Дислоцируемые там солдаты быстро заметили следы вмешательства и проверили транспортные накладные.

По предварительным оценкам, было похищено:

Реклама

Приблизительно 10 000 патронов к пистолетам.

9900 патронов к автоматам (хотя большинство не боевые).

Дымовые гранаты.

Представитель Министерства обороны заявил: «Мы очень серьезно относимся к воровству, поскольку такие боеприпасы не должны попасть в неправильные руки».

Пока немецкие вооруженные силы вместе с местной полицией расследуют, кто может стоять за этой кражей. Источники в Бундесвере считают случайное ограбление маловероятным. Они опасаются, что перевозка боеприпасов была замечена, и преступники воспользовались случаем, когда водитель совершил незапланированную остановку.

Напомним, в Германии был арестован 21-летний мужчина иранского происхождения, известный в Сети как «Белый тигр», которому прокуратура Гамбурга выдвинула 204 уголовных обвинения.

Фигурант подозревается в создании садистской онлайн-сети «764», сексуальном насилии и манипулировании более 30 детей из разных стран с января 2021 года. Самое тяжелое обвинение касается доведения до самоубийства 13-летнего подростка из США в 2022 году, которое транслировалось в прямом эфире.

Реклама

Дело получило резонанс из-за запоздалой реакции немецких властей: полиция получила детальные предупреждения о маньяке с Discord еще в 2021 году от американского центра NCMEC, но арест произошел только в июне этого года.