В Германии считают, что подрывом "Северных потоков" мог управлять Залужный - WSJ

Немецкие следователи считают, что группа украинцев, якобы подорвавших газопроводы «Северного потока» в Балтийском море, действовала под руководством тогдашнего Главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного.

Об этом пишет издание The Wall Street Journal.

«Немецкая полиция, прокуратура и другие лица, знакомые с тонкостями дела, разработали, как они утверждают, „четкую картину того, как элитное украинское военное подразделение совершило атаки под непосредственным руководством тогдашнего Верховного главнокомандующего Вооруженными силами Украины генерала Валерия Залужного“, — отмечают журналисты.

Как пишет WSJ, ключевым доказательством стала зернистая черно-белая фотография, сделанная немецкой скоростной камерой. На снимке были видны лица украинского глубоководного водолаза. Полиция использовала программу распознавания лиц и обнаружила его профили в соцсетях и на профессиональных сайтах, что привело к другим подозреваемым по делу, заявили источники издания.

Украинского водолаза, которого отследили в Польше, позже доставили в Украину на черном BMW с дипломатическими номерами. За рулем, по данным источников WSJ, был украинский военный атташе в Варшаве.

Детективы получили копию его паспорта с подлинным именем и датой рождения. Оказалось, что Сергей Кузнецов, 46-летний ветеран Службы безопасности Украины. Он присоединился к спецподразделениям в первый день полномасштабного вторжения России и командовал подразделением противовоздушной обороны во время боев за Киев в начале войны, пишет WSJ.

Напомним, 26 сентября 2022 сейсмические станции в Дании, Швеции и Германии зарегистрировали слабые подземные толчки. В то же время сотрудники компании-оператора газопровода Nord Stream зафиксировали резкое падение давления в 1200-километровой газовой трубе, соединяющей Россию и Германию. Впоследствии стало ясно, что на трех из четырех нитей газопроводов «Северный поток» и «Северный поток-2» произошли взрывы, в результате чего был разрушен центральный элемент энергетической инфраструктуры Германии и Европы.

В Польше в конце сентября был задержан украинец — Владимир Журавлев, подозреваемый в причастности к подрыву «Северных потоков».

Также стало известно, что в Италии также задержали украинца, подозреваемого в причастности к подрыву газопроводов «Северный поток-1» и «Северный поток-2». Его готовят к экстрадиции в Германию.