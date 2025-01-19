В Германии сделали новое заявление об отправке своих военных в Украину

Немецкие военные могли бы охранять буферную зону в Украине при прекращении огня.

Об этом заявил глава минобороны Министр обороны ФРГ Борис Писториус, сообщает Süddeutsche Zeitung.

Пистоториус не исключает присутствия немецких солдат в Украине. Он считает возможным привлечение Бундесвера в охрану буферной зоны после прекращения огня. Заметим, что во время визита политика в Киев 14 января вопрос о размещении иностранных войск в Украине не обсуждали.

Что касается оборонного бюджета, то Писториус заявляет, что должно идти речь не о двух, а о трех процентах валового внутреннего продукта.

Напомним, президент Владимир Зеленский заявил, что Украина обсуждает возможность размещения европейского миротворческого контингента на своей территории, но подчеркивает необходимость более широкой системы гарантий безопасности для обеспечения полной стабильности.

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