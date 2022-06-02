В Германии сделали важное заявление о будущем Украины в ЕС

Глава немецкого МИД считает, что статус страны-кандидата в Евросоюз Украина получит до конца июня этого года.
Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок заявила, что поддерживает статус кандидата Украины в Европейский союз и спрогнозировала, что решение по этому поводу будет принято в ближайшее время.
Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на комментарий министра в эфире общественного вещателя WDR.
"Это исторический момент. Мы не можем хлопнуть дверью перед лицом Украины”, — заявила Анналена Бербок.
По ее словам, Европейская комиссия примет окончательное решение о статусе кандидата для Украины в июне этого года. Она также дала понять, что Украина не будет иметь особого отношения в дальнейшем процессе вступления в Евросоюз.
Напомним, президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул, что у Украины есть все шансы относительно быстрого вступления в Евросоюз.
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