В Германии сделали важный шаг к формированию нового правительства во главе с Мерцем

Будущий канцлер Германии Фридрих Мерц / © Associated Press

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В среду, 9 апреля, консерваторы Фридриха Мерца и лидеры левоцентристской Социал-демократической партии Германии (СДПГ) достигли быстрого коалиционного соглашения, которое станет первым шагом к формированию нового правительства.

Об этом сообщает Politico.

В издании отметили, что соглашение было заключено на фоне сильного давления на немецких политиков, чтобы быстро сформировать новое правительство, которое сможет противостоять историческим вызовам, вызванным торговой войной президента США Дональда Трампа, и угрозой, которую представляет президент России Владимир Путин.

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Соглашение, которое было заключено через 45 дней после того, как консерваторы Мерца выиграли внеочередные выборы, было достигнуто быстрее обычного в Германии, где послевыборные коалиционные переговоры между партиями могут длиться месяцами.

Соглашение расчищает Мерцу, лидеру правоцентристского Христианско-демократического союза, возможность принести присягу в качестве следующего канцлера Германии в течение нескольких недель.

Коалиционное соглашение проходит в момент глубокой неопределенности для Германии и Европы после того, как на прошлой неделе Трамп ввел 20-процентные пошлины для Европейского Союза, что может особенно сильно ударить по ориентированной на экспорт экономике Германии.

Это также происходит, когда Мерц обещает укрепить армию своей страны в ответ на угрозу, которую Путин представляет для Европы, и ослабление трансатлантического альянса, на который Гемания долго полагалась для своей обороны.

Напомним, новым канцлером Германии должен стать Фридрих Мерц, являющийся давним поклонником Украины. Президент Владимир Зеленский намерен просить его о поставках крылатых ракет Taurus.