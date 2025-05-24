В Германии сделали заявление относительно отправки миротворцев в Украину

Министр обороны ФРГ Борис Писториус / © Associated Press

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Немецкие военные могут присоединиться к составу миротворческих сил в Украине, если для этого откроется возможность в рамках международного мандата.

Об этом заявил министр обороны Германии Борис Писториус в интервью изданию Frankfurter Allgemeine Zeitung, опубликованном в субботу, 24 мая.

При этом он отметил, что порядок развертывания такого зарубежного контингента четко прописан в конституции Германии.

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«Скорее всего, понадобится разрешение Бундестага, и это возможно только под эгидой коллективного мандата, то есть в случае развертывания в рамках ЕС, НАТО или ООН. Однако пока для этого нет никаких инициатив», — отметил Писториус.

Немецкий министр допустил, что правительство ФРГ может выступить с такой инициативой, но заметил, что прежде чем вести речь о размещении миротворцев, следует достичь полного прекращения огня.

«Мы и наши союзники из „коалиции желающих“ и „Группы пяти“ размышляем над этим, но на данный момент речь явно не идет о миротворческих войсках», — пояснил он.

Борис Писториус отметил, что обязательным условием размещения немецких миротворцев в Украине будет «мандат на международную коллективную оборону».

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«Без мандата развертывание немецких военных такого масштаба произойти не может. Как только будет понятно, кто отвечает за обеспечение чего в рамках какого мандата, мы решим, какую задачу возьмем на себя», — заверил он.

Напомним, ранее Германия начала формирование первой со времен Второй мировой войны постоянно дислоцированной за рубежом боевой танковой бригады, которую разместят в Литве