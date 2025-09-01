В Германии семью не выпустили в отпуск из-за ребенка: в чем причина

Ребенок / © iStock

Реклама

В Германии туристов, которые планировали выехать в отпуск с ребенком во время учебного года, остановили прямо в аэропорту.

Об этом сообщила представительница туристического бизнеса Александра Панамарчук в соцсети Threads

По ее словам, семья хотела сэкономить средства и поехать на море дешевле, пропустив неделю школы.

Реклама

Однако в стране действует строгое правило: дети обязаны посещать школу. Отсутствие возможно только со справкой от врача или официальным разрешением от учебного заведения. Школа может предоставить такое разрешение только в исключительных случаях — например, из-за лечения, семейных обстоятельств или необходимости оформления документов.

Отдых на море не считается уважительной причиной. За такое нарушение родителям грозит еще и штраф.

В соцсетях пользователи активно комментируют случай с семьей, которую в Германии не выпустили на отдых. Они напоминают, что о строгих немецких правилах посещения школ говорили еще в 2022 году, когда в страну прибыло большое количество украинских беженцев.

«Об этом же предупреждали несколько лет назад, везде писали. Почему не узнали заранее? Сами виноваты», — пишет одна из комментаторов.

Реклама

Другие приводят примеры из других стран: в Великобритании за пропуск одного дня обучения без уважительной причины родители должны заплатить штраф в 60 фунтов.

«Правильно делают! Жизнь сама научит даже тех, кто не хочет учиться», — добавила еще одна пользовательница.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Варшаве задержали мужчину, который в аэропорту пошутил о «бомбе в багаже». Багаж, в котором якобы находилась бомба, принадлежал его несовершеннолетней дочери, которая летела с сопровождением в Люксембург.