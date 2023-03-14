В Германии школьницы во время прогулки зарезали 12-летнюю девочку: шокирующие подробности

В немецком городе Фройденберг, расположенном на земле Северный Рейн-Вестфалия, произошел шокирующий случай. Там две девушки, в возрасте 12 и 13 лет, зарезали свою 12-летнюю знакомую.

Об этом пишет BILD.

В полицию обратились родители 12-летней Луизы в субботу, 11 марта. Они заявили об исчезновении дочери. Известно, что девочка отправилась в трехкилометровую пешую прогулку домой через лесистую местность, однако со временем связь с ней исчезла. Полиция и родители считали, что Луиза заблудилась. На следующий день полиция обнаружила тело девочки с многочисленными ранениями.

После этого полиция установила, что к убийству ребенка могут быть причастны две школьницы в возрасте 12 и 13 лет. Преступление произошло после ссоры между тремя девушками. Луиза якобы высмеяла одну из нападающих, что спровоцировало агрессию. Подруги ранили девочку небольшим ножом, что привело к смерти.

Старший прокурор Марио Маннвайлер отказался комментировать подробности убийства, ссылаясь на то, что подозреваемые еще дети.

"То, что может быть мотивом преступления для детей, может быть неочевидным для взрослого человека. Это — шокирующее событие и особый случай. Луиза стала жертвой жестокого преступления. Вскрытие произошло в университетской больнице Майнца. Согласно его результатам, ребенок умер от многочисленных ножевых ранений ", – сказал он.

Напомним, в Польше в поселке Рациборовице в Нижнесилезском воеводстве нашли мертвыми 36-летнюю мать и ее 1-летнего сына. Трагедия произошла после того, как родители узнали, что у ребенка диагностировали эпилепсию.

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