В Германии сказали, хотят ли распада Ирана

Мерц выступил против распада Ирана и призвал к сохранению его целостности. / © Getty Images

Реклама

Германия не заинтересована в разделе Ирана на этнические государства.

Об этом заявил канцлер Германии Фридрих Мерц, сообщает Clash Report.

«Мы не заинтересованы в разрушении территориальной целостности Ирана, его государственности или экономической жизнеспособности. Сценарий, подобный тем, что мы видели в Ливии, Ираке или других государствах региона, повредит всем нам», — отметил канцлер ФРГ.

Реклама

Он признал, что ситуация в Иране влияет на безопасность, энергоснабжение и потенциально на развитие событий, связанных с миграцией в Германии.

Мерц не видит плана скорого завершения войны с Ираном

«Мы обеспокоены тем, что, очевидно, нет общего плана того, как эту войну можно быстро и убедительно завершить», — сказал канцлер Германии.

По его словам, миру нужен «стабильный, жизнеспособный Иран как часть регионального мирного и безопасного порядка, в котором ни Израиль, ни другие партнеры не подвергаются угрозе».

Ранее ТСН.ua выяснял, можно ли сегодня допускать раздел Исламской республики по этническим признакам, где именно в Иране есть центробежные настроения, какие исторические прецеденты уже были и какие народы проживают в этой стране.