В Германии сказали, хотят ли распада Ирана
Канцлер Германии объяснил, почему миру нужен единый Иран.
Германия не заинтересована в разделе Ирана на этнические государства.
Об этом заявил канцлер Германии Фридрих Мерц, сообщает Clash Report.
«Мы не заинтересованы в разрушении территориальной целостности Ирана, его государственности или экономической жизнеспособности. Сценарий, подобный тем, что мы видели в Ливии, Ираке или других государствах региона, повредит всем нам», — отметил канцлер ФРГ.
Он признал, что ситуация в Иране влияет на безопасность, энергоснабжение и потенциально на развитие событий, связанных с миграцией в Германии.
Мерц не видит плана скорого завершения войны с Ираном
«Мы обеспокоены тем, что, очевидно, нет общего плана того, как эту войну можно быстро и убедительно завершить», — сказал канцлер Германии.
По его словам, миру нужен «стабильный, жизнеспособный Иран как часть регионального мирного и безопасного порядка, в котором ни Израиль, ни другие партнеры не подвергаются угрозе».
Ранее ТСН.ua выяснял, можно ли сегодня допускать раздел Исламской республики по этническим признакам, где именно в Иране есть центробежные настроения, какие исторические прецеденты уже были и какие народы проживают в этой стране.