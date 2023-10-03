В Германии сказали, какой видят Россию в ближайшие годы

Пока неизвестно, станет ли Россия "другом" в будущем.

В стратегии национальной безопасности Германии говорится, что Россия является временной угрозой. Речь идет о по меньшей мере ближайших нескольких годах.

Об этом сказал министр обороны Германии Борис Писториус в интервью ERR.

Россия представляет угрозу

Главу ведомства спросили, почему не отмечается, кто должен одержать победу, а кто – проиграть. Как отметил глава Минобороны, роль стратегии национальной безопасности не в том, чтобы сказать, кто должен выиграть войну.

"Я четко сказал, что Украина должна победить. Но определение победы в войне может решить только Украина, а не мы. Это не связано с нашей стратегией безопасности", – заверил Писториус.

Он добавил, что видит Россию временной угрозой. Кроме того, Писториус не знает, станет ли РФ "другом" в будущем.

"По крайней мере, в течение следующих нескольких лет Россия будет угрозой. Мы не допускаем никаких сомнений в этом", – резюмировал Борис Писториус.

Ранее канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что мир должен оказывать большее давление на Владимира Путина, чтобы диктатор прекратил свою войну в Украине.

Читайте также: