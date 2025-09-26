В Германии сказали, почему не могут сбивать вражеские дроны

Законы Германии запрещают военным сбивать дроны / © ТСН

На фоне новых инцидентов с российскими дронами в Европе в Германии возникла острая дискуссия о том, как реально военные могут противодействовать подобным аппаратам. Хотя канцлер Фридрих Мерц пообещал, что Германия «не допустит продолжения этих вторжений» и примет все необходимые меры из НАТО, немецкие военные признают, что законодательные и технические условия не позволяют им просто сбивать беспилотники.

Об этом пишет BILD.

Юридические препятствия и риск для гражданских

Полковник Бундесвера Клаус Глааб признал, что немецкие вооруженные силы столкнулись со значительными сложностями в перехвате вражеских дронов, нарушающих воздушное пространство НАТО. Главная проблема – отсутствие четкой правовой базы и высокий риск для гражданского населения.

«Стрелянина по воздушным целям фактически запрещена, поскольку снаряды или их части могут приземлиться за пределами казарм. В этом случае может быть подвергнута опасности жизни людей или уничтожено имущество», — отметил полковник Бундесвера Клаус Глааб.

По словам офицера, борьба с дронами, прежде всего, должна соблюдать принцип соразмерности. В настоящее время военные могут только принуждать аппараты к посадке или производить предупредительные выстрелы, но не применять оружие на поражение.

Гибридная угроза и неготовность законов

Клаус Глааб признал, что гибридная угроза для страны остается «очень высокой».

"Всю нашу критическую инфраструктуру можно атаковать без танков, самолетов или кораблей", - подчеркнул он.

Он пояснил, что в Германии до сих пор нет четкой правовой базы для применения оружия против дронов. Поправки к закону о воздушной безопасности были одобрены еще в январе, но из-за выборов и смены правительства они до сих пор не вступили в силу.

В то время как в НАТО после экстренного заседания заявили, что готовы использовать «все необходимые военные и невоенные средства для защиты от угроз», а также Дональд Трамп поддержал возможность сбивать российские самолеты при нарушении воздушного пространства Альянса, немецкие военные остаются ограниченными в действиях из-за внутреннего законодательства.

Напомним, немецкий регион Шлезвиг-Гольштейн стал новой мишенью для гибридных угроз : в ночь на пятницу, 26 сентября, там зафиксировали несколько дронов. Министр внутренних дел Сабина Зюттерлин-Вак подтвердила, что власти расследуют подозрение в шпионаже и саботаже.