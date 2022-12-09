В Германии словом года назвали фразу Шольца о войне в Украине

В Германии словом года назвали выражение "поворотный момент", касающееся войны в Украине.
Общество немецкого языка назвало "Zeitenwende" словом года на немецком языке. Это выражение канцлер Германии Олаф Шольц использовал в контексте полномасштабной войны России против Украины.
Об этом сообщили на сайте общества 9 декабря.
Следует отметить, что "Zeitenwende" переводится как "поворотный момент".
"Совсем не новое слово, конкретно обозначающее начало христианской эры, а в более общем значении — любой переход к новой эре, было использовано в этом значении федеральным канцлером Шольцем. Нападение России на Украину 24 февраля 2022 года знаменует собой "переломный момент в истории нашего континента", — говорится в сообщении.
В обществе говорят, что в этом же контексте о "переломе эпохи" говорил и федеральный президент Франк-Вальтер Штайнмайер.
"Экономическую и энергетическую политику Германии необходимо полностью изменить. Отношения с другими международными партнерами, такими как Китай, также были критически рассмотрены. Также произошел эмоциональный поворот для многих людей", — говорят в обществе.
Кроме "Zeitenwende" в первую пятерку слов года вошли следующие слова:
- Krieg um Frieden – война за мир;
- Gaspreisbremse – ограничение цены на газ;
- Inflationsschmerz — инфляционная боль;
- Klimakleber – климатические наклейки.
Напомним, немецкое правительство приняло перечень военной помощи Украине. В него вошли 18 самоходных артиллерийских установок RCH 155, 80 пикапов и 90 средств противодействия дронов.
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