В Германии словом года назвали фразу Шольца о войне в Украине

В Германии словом года назвали выражение "поворотный момент", касающееся войны в Украине.

Общество немецкого языка назвало "Zeitenwende" словом года на немецком языке. Это выражение канцлер Германии Олаф Шольц использовал в контексте полномасштабной войны России против Украины.

Об этом сообщили на сайте общества 9 декабря.

Следует отметить, что "Zeitenwende" переводится как "поворотный момент".

"Совсем не новое слово, конкретно обозначающее начало христианской эры, а в более общем значении — любой переход к новой эре, было использовано в этом значении федеральным канцлером Шольцем. Нападение России на Украину 24 февраля 2022 года знаменует собой "переломный момент в истории нашего континента", — говорится в сообщении.

В обществе говорят, что в этом же контексте о "переломе эпохи" говорил и федеральный президент Франк-Вальтер Штайнмайер.

" Экономическую и энергетическую политику Германии необходимо полностью изменить. Отношения с другими международными партнерами, такими как Китай, также были критически рассмотрены. Также произошел эмоциональный поворот для многих людей", — говорят в обществе.

Кроме " Zeitenwende" в первую пятерку слов года вошли следующие слова:

Krieg um Frieden – война за мир;

Gaspreisbremse – ограничение цены на газ;

Inflationsschmerz — инфляционная боль;

Klimakleber – климатические наклейки.

Напомним, немецкое правительство приняло перечень военной помощи Украине. В него вошли 18 самоходных артиллерийских установок RCH 155, 80 пикапов и 90 средств противодействия дронов.

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