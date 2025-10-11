В Германии собираются приостанавливать выплату пособий: кого коснется

Украинские беженцы в Германии / © ТСН

В Германии собираются приостанавливать выплату пособий тем, кто три раза пропустит прием в центре занятости.

Об этом пишет BILD_Russian в Telegram.

Правительство Германии готовит ужесточение правил выплаты пособий по безработице — так называемого Bürgergeld. Блок ХДС/ХСС и СДПГ договорились, что если человек трижды не явится на прием в центр занятости, то ему полностью прекратят выплаты.

Министр труда Бербель Бас надеется, что законопроект будет готов уже в этом месяце.

Однако эксперты предупреждают сразу о трех ловушках новой реформы:

Первая — финансовая: даже после приостановки выплат пособие может быть восстановлено задним числом, если получатель предъявит, например, больничный лист.

Вторая — конституционная: по решению Федерального конституционного суда, государство обязано обеспечивать гражданам минимальный уровень жизни. Полное лишение пособия может противоречить Основному закону. Тем не менее, юристы допускают исключения — например, если человек отказывается от работы или намеренно игнорирует требования ведомства.

И наконец, третья — сберегательная: получатели длительной помощи, возможно, будут обязаны сначала расходовать часть своих личных накоплений, прежде чем получить деньги от государства. Размер порога пока не определен.

Канцлер Фридрих Мерц рассчитывает, что парламент примет закон о новых правилах и санкциях не позднее начала 2026 года.

