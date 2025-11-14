В Германии сократят выплаты украинским беженцам: кто в зоне риска

Беженцы / © ТСН.ua

Германия планирует сократить выплаты украинским беженцам, которые прибудут после 1 апреля 2025 года.

Об этом пишет издание Deutsche Welle со ссылкой на законопроект, представленный Министерством труда ФРГ.

Кабинет министров Германии должен принять решение, переводить ли украинцев, которые прибудут в страну после 1 апреля 2025 года, на другую систему социальных выплат.

Речь идет о том, чтобы вместо щедрого пакета социальной помощи «Бюргергельд», получаемого нынешними беженцами, новоприбывшим будут платить по закону о выплатах искателям убежища.

Разница существенная:

«Бюргергельд» составляет 563 евро на одинокого человека, а также покрывает медицинское страхование, аренду жилья и отопление.

Выплаты искателям убежища — это 441 евро, что является прожиточным минимумом в Германии для этой категории лиц со всего мира.

Издание отмечает, что разговоры о намерении сократить выплаты начались еще в феврале 2025 года. Инициативу поддерживают ключевые партии правительственной коалиции — ХДС/ХСС и СДПГ.

Заберут ли выплаты задним числом

Министр труда и социальных вопросов ФРГ Бербель Бас заверила, что принцип обратного действия применять не планируют.

«В законопроекте заложены механизмы, позволяющие избежать применения принципа обратного действия в отношении прибывших после 1 апреля лиц», — цитирует издание министерку.

Она также добавила, что в случае принятия закона переход украинцев в новое правовое поле будет осуществляться «постепенно».

Какой главный риск

Юристы уже указывают на серьезные проблемы, которые может повлечь за собой реформа. Наибольший риск касается украинцев, которые прибудут после 1 апреля 2025 и успеют арендовать жилье до полной имплементации закона.

«В зависимости от того, что именно будет прописано в законе, через три месяца, когда истекут стандартные сроки расторжения договора аренды, может возникнуть вопрос, что людей будут выселять на улицу или в приют для беженцев», — пояснил эксперт по вопросам социальной защиты Томас Франц.

Если правительство отменит дотации и на аренду жилья, социальная служба, по действующим правилам, должна продлить платить за него еще полгода. Однако что будет по новому закону, пока неизвестно.

Кроме правительства, законопроект еще должны согласовать федеральные земли. В этом случае возникает финансовый вопрос.

Социальные выплаты «Бюргергельд» покрываются преимущественно из федерального бюджета. Если новоприбывших украинцев переведут на обычную процедуру для искателей убежища, их содержание ляжет на плечи местных бюджетов.

Именно местные власти будут отвечать за размещение украинских беженцев в приютах и социальных помещениях, если с ними разорвутся действующие договоры аренды жилья.

Напомним, правительство Ирландии отмечало возможность значительно увеличить финансовую помощь беженцам, которые добровольно согласятся вернуться домой. Семьи смогут получить до 10 тыс. евро, а такой шаг должен разгрузить перегруженную миграционную систему страны.