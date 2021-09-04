В Германии состоится виртуальная встреча министров G20 по Афганистану

Встречe возглавит госсекретарь США Энтони Блинкен вместе с главой МИД ФРГ Хайко Маасом.

В Германии на следующей неделе состоится виртуальная встреча министров стран "Большой двадцатки" (G20) по Афганистану.

Об этом 3 сентября на встрече с журналистами заявил госсекретарь США Энтони Блинкен, говорится в пресс-релизе, опубликованном на сайте Госдепартамента.

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По словам госсекретаря США, его ведомство сейчас в постоянном контакте с американскими гражданами, которые все еще находятся в Афганистане и хотят уехать.



"Мы и дальше поддерживаем каналы связи с "Талибаном" по важным для нас вопросам, начиная с обязательства позволить людям покинуть Афганистан, если они захотят это сделать", — отметил Блинкен.

Напомним:

Движение "Талибан", которое захватил власть в Афганистане, продемонстрировал на государственном телевидении пропагандистский видеоролик парада, во время которого перед трибуной прошла колонна техники с американским оружием, различными видами бомб и поясами смертников-шахидов. Напомним, лидер радикального исламистского движения "Талибан" Хайбатулла Ахундзаде стал верховным руководителем Афганистана. Талибы завершают формирование нового правительства в стране.

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