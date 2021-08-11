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В Германии сотрудника британского посольства подозревают в работе на спецслужбы РФ, мужчину задержали

В Германии сотрудника британского посольства подозревают в работе на спецслужбы РФ, мужчину задержали

Associated Press

Задержание было проведено 10 августа в городе Потсдам (земля Бранденбург). В его квартире и на рабочем месте были проведены обыски.

В Германии задержали сотрудника посольства Великобритании Дэвида С. по подозрению в работе на российскую спецслужбу.

Об этом сообщается на сайте Генпрокуратуры ФРГ.

"Обвиняемый подозревается в том, что самое позднее с ноября 2020 года он сотрудничал с иностранной спецслужбой. Он передал по крайней мере один раз документы, полученные им в ходе профессиональной деятельности, представителю российской спецслужбы", — сообщили в ведомстве.

Также отмечается, что за передачу информации подозреваемый якобы получил вознаграждение наличными. Полученная сумма пока неизвестна. По информации генпрокуратуры, операцию по задержанию иностранца удалось провести благодаря совместным действиям немецких и британских ведомств.

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