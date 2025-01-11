В Германии создадут новую дивизию территориальной обороны: что известно

В ее составе будут служить как резервисты, так и действующие военные.

В Германии планируют создать шесть новых полков территориальной обороны для защиты критически важных объектов.

Об этом сообщило издание DW.

В апреле 2024 года министр обороны Германии Борис Писториус представил обновленную структуру Бундесвера, направленную на усиление обороноспособности страны. Одним из основных предложений стало расширение сил территориальной обороны.

Сейчас в состав теробороны Германии входят четыре полка, в которых служат только резервисты. Они подчиняются командованию конкретных регионов. Однако в ближайшее время будет создано еще шесть полков численностью 6 тысяч человек, которые объединят в новую отдельную дивизию. В этой дивизии службу будут нести не только резервисты, но и действующие военные.

Основной целью новой дивизии станет защита критических объектов, таких как порты, мосты, дороги и цифровая инфраструктура. В мирное время дивизия также сможет помогать во время аварий, терактов или пандемий. Операционно эти силы подчинят Сухопутным войскам, которые сегодня состоят из трех дивизий, включая танковые и дивизию быстрого реагирования. Новая дивизия станет четвертой.

Напомним, в Германии участились полеты шпионских БПЛА.

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